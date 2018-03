Aiuti Onu fuori da Ghuta dopo sole 9 ore

ROMA, 5 MAR - "Il convoglio di aiuti dell'Onu, della Croce Rossa siriana e della Mezzaluna rossa siriana per la Ghuta orientale sta lasciando Duma dopo quasi 9 ore. Abbiamo consegnato quanto più abbiamo potuto sotto i bombardamenti. I civili sono intrappolati in una situazione tragica". Lo scrive su Twitter Sajjad Malik, rappresentante dell'Unhcr in Siria, lasciando intendere che non è stato possibile consegnare tutti gli aiuti previsti.