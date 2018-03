Catalogna: elezione presidente 12 marzo

MADRID, 6 MAR - Il presidente del parlamento catalano Roger Torrent ha convocato per lunedì 12 marzo la sessione di investitura del nuovo presidente della Catalogna, durante la quale sarà messa ai voti la candidatura dell'indipendentista i Jordi Sanchez, tuttora in carcere a Madrid. Sanchez, detenuto per presunta 'ribellione' per le manifestazioni di settembre a Barcellona, è stato presentato dalla lista JxCat del presidente deposto Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, che ha rinunciato ad essere candidato.