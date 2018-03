Timmermans, da Italia spinta sussulto Ue

PARIGI, 6 MAR - Quello italiano è "un risultato difficile ma non sono preoccupato. L'Italia è una nazione molto forte, sono sicuro che ce la farà. E' anche il riflesso della delusione italiana rispetto all'Europa, bisogna prenderlo come un appello al sussulto dell'Ue e trarne le buone conclusioni": è quanto afferma il vicepresidente della commissione Ue, Frans Timmermans, intervistato da Le Figaro. "Dobbiamo inoltre porci la domanda: come reinventare la democrazia affinché gli europei si ritrovino a loro agio?".