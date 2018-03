Siria:Usa ipotizzano attacco per uso gas

ROMA, 6 MAR - L'amministrazione Trump sta prendendo in considerazione un'azione militare contro il regime siriano come risposta alle notizie sull'uso reiterato di armi chimiche: lo scrive il Washington Post, secondo cui fonti ufficiali "fanno ipotizzare un secondo attacco Usa contro il presidente Bashar Al Assad in meno di un anno". Secondo il giornale, Donald Trump ha chiesto delle opzioni per punire il governo di Assad dopo le notizie di almeno sette attacchi con il gas cloro dall'inizio dell'anno che hanno colpito soprattutto i civili.