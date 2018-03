Coree: delegazione Sud torna a Seul

PECHINO, 6 MAR - Gli "inviati speciali" sudcoreani sono tornati a Seul dopo la missione di due giorni a Pyongyang, finalizzata a gettare le basi per far ripartire il dialogo diretto tra Usa e Corea del Nord per la denuclearizzazione della penisola. La delegazione, composta da 10 persone e guidata da Chung Eui-yong, consigliere sulla sicurezza del presidente Moon Jae-in, è arrivata nel pomeriggio, secondo i media locali, alle 17:58 locali (9:58 in Italia) alla Seoul Air Base, un'ora circa dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Susan di Pyongyang.