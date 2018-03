Francia: regolamento conti fra cingalesi

PARIGI, 6 MAR - Scena raccapricciante ieri sera in un ristorante in pieno centro di Parigi, nel X arrondissement: un uomo è stato aggredito da due individui armati di un machete e di una spada, che gli hanno "fatto lo scalpo", strappandogli il cuoio capelluto. La vittima è in prognosi riservata. Secondo la radio RTL, i due aggressori - entrati nel ristorante attorno alle 21:30 - hanno tagliato all'uomo anche una mano e un braccio. La vittima è un cingalese di 35 anni, così come - dai primi accertamenti - sembra fossero i suoi due aggressori. Gli inquirenti pensano a un regolamento di conti.