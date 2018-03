Siria:Onu, decine morti raid russi e Usa

ROMA, 6 MAR - Nei mesi scorsi la Russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in attacchi nel Ghuta orientale". Lo denuncia il rapporto della Commissione dell'Onu sui crimini di guerra in Siria. I russi "hanno bombardato un mercato a ovest di Aleppo, 84 i morti", e anche se non è emerso se si sia trattato di un attacco deliberato si configura un crimine di guerra. La Coalizione, in tre raid su una scuola a Raqqa, ha ucciso 150 profughi, cinque volte quanto ammesso dal Pentagono.