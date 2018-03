Dazi: su tavolo Ue misure da 2,8 mld

BRUXELLES, 6 MAR - Sul tavolo della Commissione Ue domani ci sarà una lista di prodotti americani che saranno colpiti da contromisure per un totale di 2,8 miliardi di euro, ossia tanto quanto i preannunciati dazi Usa al 25% e 10% impatterebbero sull'acciaio e alluminio europeo. La volontà di Bruxelles, si apprende, è di ottenere il massimo impatto non solo economico ma anche politico, colpendo prodotti chiave di stati dove ci saranno a breve le elezioni di midterm, dai jeans Levi's alle moto della Harley Davidson sino al whiskey Bourbon. I dazi Ue colpiranno tre settori: agroalimentare, acciaio e altro, ognuno per circa un terzo del valore (dagli 800 milioni a 1 mld ciascuno). Sono pronti anche la clausola di salvaguardia in caso l'acciaio Usa a basso costo invada il mercato Ue, e un ricorso davanti al Wto, su cui l'Ue si sta coordinando con altri Paesi tra cui il Canada. Le misure Ue scatteranno solo se gli Usa faranno scattare le loro, e verranno adattate in termini di valore. L'auspicio è che gli Usa le ritirino.