Ema: Eurocamera non bloccherà Amsterdam

BRUXELLES, 6 MAR - "E' evidente" che al Pe non c'è la maggioranza necessaria a rimettere in discussione la scelta di Amsterdam come nuova sede dell'Ema. Questa l'indicazione data da Giovanni La Via, presidente della commissione ambiente del Pe che sta preparando la risoluzione sul trasloco dell'Ema ad Amsterdam dopo il sopralluogo effettuato il 22 febbraio scorso. Gli eurodeputati proveranno però a tenere aperto il caso costringendo gli Stati Ue a pronunciarsi nuovamente sulla vicenda e riconoscere il ruolo di co-legislatore del Pe.