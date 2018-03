Siria: giovedì convoglio Onu in Ghuta

GINEVRA, 6 MAR - Le Nazioni Unite tenteranno giovedì di far giungere un nuovo convoglio di aiuti umanitari per la popolazione assediata della Ghuta orientale in Siria. "L'Onu ed i suoi partner sono pronti a consegnare la seconda parte degli aiuti alla popolazione di Duma il prossimo 8 marzo, qualora le condizioni lo consentiranno e tutte le misure di sicurezza saranno garantite", ha detto oggi a Ginevra un portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Ieri, la consegna degli aiuti di un primo convoglio per Duma, nella Ghuta orientale,è stata interrotta a "causa della crescente violenza e dell'insicurezza", ha ricordato il portavoce dell'Ocha Jens Laerke. Dopo quasi nove ore a Duma, è stato deciso di andare via "per motivi di sicurezza e per evitare di compromettere la sicurezza" delle squadre umanitarie. Di conseguenza, 14 dei 46 camion del convoglio non sono stati scaricati completamente. Sul posto -ha aggiunto Laerke - il personale ha trovato una situazione disperata.