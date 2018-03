Dazi: Cohn ha negato sostegno a Trump

NEW YORK, 7 MAR - "No": cosi' Gary Cohn, poche ore prima che fossero annunciate le sue dimissioni da consigliere economico della Casa Bianca, ha risposto a Donald Trump che in una riunione nella West Wing gli chiedeva il sostegno al piano sui dazi. Cosi', secondo quanto emerge dalle ricostruzioni dei media Usa, sarebbe dunque maturato l'addio dell'ex banchiere di Goldman Sachs.