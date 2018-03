Sempre più voci su ritiro Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 MAR - Si infittiscono le voci di un prossimo addio di Abu Mazen dalla leadership palestinese. Lo riportano varie fonti che indicano anche un recente peggioramento delle condizioni dell'anziano presidente (83 anni) dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). Il quotidiano libanese Al-Akhbar - che cita fonti a Ramallah - ha scritto che Abu Mazen potrebbe dimettersi "a causa del deteriorarsi delle sue condizioni di salute". Le voci - di cui anche gli israeliani hanno cominciato ad occuparsi - sono state rafforzate dal recente intervento dello stesso Abu Mazen al Consiglio rivoluzionario di Fatah in cui, dopo essersi scagliato contro la politica Usa, avrebbe detto che "quello poteva essere il loro ultimo incontro" e che non "voleva lasciare la scena da traditore". Mohamed Shtayieh, suo stretto consigliere, ieri a Ramallah ha annunciato che Abu Mazen convocherà a maggio il Consiglio nazionale palestinese, che non si riunisce dal 1996, "immettere nuovo sangue ai vertici della leadership palestinese".