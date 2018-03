India: guerra alle statue di Lenin

NEW DELHI, 7 MAR - La secca sconfitta del Partito comunista (Cpi-M) al potere da 25 anni nel piccolo Stato nord-orientale di Tripura ha elettrizzato in India i militanti del partito di centro-destra Bjp, promotore della debacle 'rossa', che hanno materializzato la loro gioia distruggendo di slancio in poche ore due statue del leader rivoluzionario russo Vladimir Lenin. Il duplice atto di vandalismo ha generato forti tensioni ed una 'Guerra delle statue' che si è estesa ad altri due Stati indiani, il West Bengala ed il Tamil Nadu. Gruppi di manifestanti hanno danneggiato in un caso l'immagine di un leader politico di destra, Syama Prasad Mukerjee e nell'altro quella di un attivista sociale anti-casta, EVR Ramasamy, meglio noto come 'Periyar'.