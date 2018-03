May a Ue, avanti negoziati su commercio

LONDRA, 7 MAR - "E' tempo per i negoziatori Ue di dare impulso al loro lavoro e discutere con noi di una futura partnership commerciale ed economica". Così la premier conservatrice britannica Theresa May, rispondendo a un domanda sul dossier Brexit del capogruppo dei suoi alleati unionisti nordirlandesi del Dup, Nigel Dodd. Discussioni nell'ambito delle quali May si dichiara punta ad approfondire "con il governo irlandese e con la Commissione anche i dettagli pratici d'una soluzione per il confine fra Irlanda del Nord e Irlanda".