Ross, non vogliamo guerre commerciali

NEW YORK, 7 MAR - ''Non vogliamo alcuna guerra commerciale''. Lo afferma il segretario al commercio americano, Wilbur Ross, in un'intervista alla Cnbc, sottolineando che l'amministrazione Trump non vuole far ''esplodere il mondo'' con i dazi sull'acciaio e sull'alluminio. ''Alla fine avremo dei dazi costruttivi'' aggiunge Ross.