Sondaggi, Marine Le Pen in caduta libera

PARIGI, 7 MAR - Sondaggi in caduta libera per Marine Le Pen alla vigilia del cruciale congresso del Front National, sabato e domenica a Lille, nel nord della Francia. Secondo uno studio dell'istituto Kantar-Sofres, pubblicato oggi da Le Monde, tutte le cifre sono in ribasso sul gradimento della presidente del FN: a definirla come una leader "impegnata" è il 66% degli intervistati (-14% rispetto al 2017) mentre il 49% la ritiene in grado di prendere decisioni (-20%). A pensare che la Le Pen comprenda i problemi dei francesi è il 40% (-9%), il 30% ritiene che sia in grado di attirare adesioni anche fuori dal suo partito (-12%) e soltanto il 26% pensa che abbia delle idee nuove per risolvere i problemi della Francia (-10%).