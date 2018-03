Merkel contro la visita di Afd a Damasco

BERLINO, 7 MAR - Il governo tedesco ha aspramente criticato la visita in Siria di una delegazione di politici del partito Afd, Alternative fuer Deutschland. "Il regime siriano mostra ogni giorno il suo disprezzo per gli esseri umani", ha detto oggi il portavoce del governo, Steffen Seibert, a Berlino. Il dolore dei civili a Idlib, Aleppo o Ghuta est è "un dolore che il presidente Assad comanda o mette in conto", ha continuato il portavoce. "Chi fa la corte a questo regime scredita se stesso", ha concluso Seibert. All'inizio di questa settimana una delegazione di politici dell'Afd era stata accolta in Siria dal Gran Muftì di Damasco. (ANSA)