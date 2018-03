Verhofstadt, nessun rischio crollo Ue

BRUXELLES , 7 MAR - "Non credo che ci sia un rischio di crollo dell'Ue", a seguito della Brexit, del voto italiano e della situazione in Polonia. Lo ha detto Guy Verhofstadt, portavoce del Parlamento europeo per la Brexit. "Il mio invito è che si riformi l'Europa per andare incontro alle preoccupazioni dei cittadini e alle sfide che abbiamo di fronte. Per natura sono ottimista e credo che ci sia da parte dell'Europa la volontà di riformarsi", ha aggiunto.