Brexit: Tajani, difendere cittadini Ue

BRUXELLES 7 MAR - "Il Parlamento europeo non accetterà un accordo di transizione con il Regno Unito che discrimini i cittadini". Lo ha detto il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani oggi a Bruxelles ad un seminario sulla Brexiti. "Il problema dei cittadini è centrale per il Parlamento europeo - ha aggiunto -. Per noi è molto importante difendere i loro diritti".