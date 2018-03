Seconda tempesta su East Coast Usa

NEW YORK, 7 MAR - Centomila famiglie sono ancora senza corrente elettrica dopo la bufera che si e' abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti lo scorso weekend, e per la seconda volta in meno di una settimana una nuova tempesta invernale ha colpito oggi il nord-est del paese. Oltre 50 milioni di persone dal Maryland al Maine sono interessate dall'allerta meteo, e sono già stati cancellati oltre 2.000 voli. A New York, che questa mattina si e' svegliata con neve e vento forte, il manto bianco dovrebbe raggiungere tra i 15 e i 30 cm di neve. Chiuse una parte delle scuole della Grande Mela, cosi' come tutte quelle di Philadelphia, e il governatore della Pennsylvania ha annunciato lo stato di emergenza per diverse contee. "Questo è solo l'inizio", ha detto il meteorologo della Cnn Chad Myers a Ridgewood, nel New Jersey. La preoccupazione riguarda infatti non soltanto la neve ma anche le raffiche di vento e la visibilità ridotta.