Sarà rilasciato chi rubò Oscar McDormand

WASHINGTON, 8 MAR - Verrà rilasciato a breve l'uomo di 57 anni che era stato arrestato per il furto agli Oscar del premio vinto da Frances McDormand come migliore attrice. La statuetta era stata trafugato da un tavolo del Governor's Ball dove, come da tradizione per i vincitori, la McDormand era andata una volta finita la cerimonia, ma poco dopo era stata ritrovata e il responsabile, Terry Bryant, era stato arrestato. L'uomo è rimasto in prigione per alcuni giorni e con una cauzione fissata a 20mila dollari, circostanza contestata come eccessiva dal suo avvocato che ne ha chiesto e ottenuto il rilascio. La misura è stata accordata da una giudice di Los Angeles, sebbene questa fosse in un primo momento preoccupata per una serie di reati contestati a Bryant precedentemente. L'uomo, però, non aveva più problemi con la Giustizia da sette anni.