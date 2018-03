Siria: 62 civili uccisi ieri nella Ghuta

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 MAR - Altri 62 civili, di cui 8 minorenni tra bambini e adolescenti, sono stati uccisi ieri in bombardamenti governativi sull'enclave ribelle della Ghuta orientale, in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), aggiungendo che con l'offensiva di terra avviata negli ultimi giorni l'esercito di Damasco e le milizie sue alleate, siriane e straniere, hanno riconquistato già il 50 per cento del territorio della regione.