Parigi:sindaca contro auto su Lungosenna

PARIGI, 8 MAR - Continua la crociata antiauto della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che dopo essersi vista annullare dal Tar il decreto con il quale ha chiuso alla circolazione i Lungosenna ne ha riproposto un altro. Secondo, stavolta non si parla più di misura anti-inquinamento ma di valorizzazione del patrimonio. Il nuovo testo entra in vigore oggi, a due settimane dall'annullamento del precedente. Per ribadire la volontà di far rispettare la misura più discussa dai parigini - la chiusura al traffico della principale via di uscita dalla capitale, che riduce il numero di auto ma aumenta gli ingorghi - i giuristi del Comune fanno appello ad argomentazioni patrimoniali e turistiche. Secondo un sondaggio commissionato dal Comune, il 55% dei parigini è d'accordo con la sindaca nella chiusura dei 3,3 chilometri di "autostrada urbana", il 45% contrario.