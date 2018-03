Danimarca: processo a inventore Nautilus

COPENAGHEN, 8 MAR - E' cominciato oggi a Copenaghen il processo a Peter Madsen, l'inventore danese del sottomarino Nautilus, incriminato per l'omicidio della giornalista svedese 30enne Kim Wall. Madsen, che è presente in aula, ha negato di avere ucciso la donna. Come è noto, l'uomo sostiene che la giornalista sia morta accidentalmente all'interno del sottomarino e ammette solo di averne fatto a pezzi il corpo prima di gettarlo in mare. L'accusa, tuttavia, sostiene che si sia trattato di un omicidio premeditato poiché Madsen aveva attrezzi che normalmente non portava con sé durante le sue uscite con il sottomarino. Il processo finirà il 25 aprile.