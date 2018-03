Libération, giornale più caro per uomini

PARIGI, 08 MAR - "I signori pagano 50 centesimi in più": per denunciare le disparità salariali, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il quotidiano francese Libération ha scelto di aumentare oggi il prezzo del quotidiano solo per i lettori uomini, che pagheranno la loro copia 2 euro e 50 centesimi, mentre le signore lo avranno al solito prezzo di copertina di 2 euro. Oggi 8 marzo ci sono dunque due prezzi diversi per lo stesso giornale. "Punizione? La risposta è no - scrive Libération - I soldi andranno al Laboratorio per l'Uguaglianza impegnato da anni per l'uguaglianza tra donne e uomini". Nonostante la legge, precisa Libé, il divario salariale tra i due sessi è "ancora del 25% in Francia". Per evidenziare questa ingiustizia, il giornale ha dunque deciso di applicare la stessa differenza al suo prezzo di vendita, ovvero 50 cent in più per i maschietti.