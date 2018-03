Turchi prendono città chiave di Afrin

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 MAR - Le forze turche e le milizie arabo-siriane alleate di Ankara hanno preso oggi il controllo di una località chiave nell'enclave curdo-siriana di Afrin nel nord-ovest del paese, e continuano ad avanzare verso l'omonima cittadina capoluogo della provincia. Fonti locali vicine alle milizie siriane alleate di Ankara affermano che le forze turche sono entrate a Jinderes, a sud di Afrin, dopo circa un mese e mezzo dall'inizio il 20 gennaio scorso dell'offensiva turca contro il Pkk siriano. Sul fronte nord le forze di Ankara proseguono l'avanzata e sono ora a circa sei chilometri in linea d'aria dalla periferia nord di Afrin. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.