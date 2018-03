Trump firma dazi, flessibilità con amici

WASHINGTON, 8 MAR - Donald Trump ha firmato alla casa Bianca i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati. Presenti, tra gli altri, il vice presidente Mike Pence, i segretari al commercio Wilbur Ross e quello al tesoro Steve Mnuchin. Il presidente ha confermato l'intenzione di "mostrare flessibilità e cooperazione con i Paesi amici". "Sull'annuncio di stasera" di Trump sui dazi "l'Ue è uno stretto alleato degli Stati Uniti e continuiamo a essere del parere che l'Ue debba essere esclusa da queste misure". Così in un tweet il Commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmstrom. "Cercherò maggiore chiarezza su questo tema nei giorni a venire. Non vedo l'ora di incontrare il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer sabato a Bruxelles per discutere".