Dazi Usa: Berlino, 'è protezionismo'

BERLINO, 9 MAR - "Questo è protezionismo che urta contro partner stretti come Ue e Germania e limita il commercio libero". Lo ha detto la ministra tedesca dell'Economia, Brigitte Zypries, commentando i dazi di Washington su acciaio e alluminio. "Stiamo saldamente dalla parte delle nostre imprese e dei loro dipendenti e lavoreremo a stretto contatto con la Commissione per rispondere in modo ponderato ma chiaro".