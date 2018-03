Olanda firma contratto nuova sede Ema

BRUXELLES, 9 MAR - Il governo olandese ha firmato il contratto per la costruzione della nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). A siglare l'intesa è stato, secondo quanto riferisce la stampa locale, il viceministro dell'Interno Raymond Knops. La costruzione del nuovo edificio è stata affidata alla società Dura Vermeer che, per 255 milioni di euro, si è impegnata anche a garantirne la manutenzione per 20 anni. La nuova sede, in base al contratto, dovrà essere pronta entro la metà di novembre 2019.