Dazi: Merkel, rischio dannosa escalation

BERLINO, 9 MAR - Berlino mette in guardia dal "rischio di una spirale di escalation che potrebbe essere dannosa" a causa dei dazi di Washington. Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Georg Streiter, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle misure annunciate ieri da Donald Trump. "L'Ue troverà una risposta comune e chiara", ha aggiunto, sottolineando che i dazi non risolvono il problema della sovracapacità dell'acciaio.