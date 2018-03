Germania: Scholz confermato min. Finanze

BERLINO, 9 MAR - Sono ufficiali, in Germania, i nomi dei ministri dei socialdemocratici per il prossimo governo di Grosse Koalition: si tratta di Olaf Scholz, che sarà ministro delle finanze e vicecancelliere; Heiko Maas, che andrà agli Esteri e lascerà la Giustizia; Katarina Barley, ministro della Giustizia, che lascia il dicastero della Famiglia; Hubertus Heil andrà al Lavoro; Svenja Schulze all'Ambiente; e Franziska Giffey, alla Famiglia. Ad annunciarli, stamani a Berlino, il commissario Olaf Scholz e la presidente in pectore del partito Andrea Nahles.