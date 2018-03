Merkel, dazi, Ue dialoghi con Usa e Cina

BERLINO, 9 MAR - Si rischia una guerra commerciale con gli Usa? "Non uso un linguaggio marziale, ma è chiaro che i dazi sono svantaggiosi per tutti": lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa a Monaco, in cui ha definito "illegali" le misure commerciali decise da Donald Trump. La cancelliera ha sottolineato che sia necessario che l'Ue "curi il canale del dialogo con gli Usa, ma anche con altri partner colpiti da effetti collaterali come la Cina". Il portavoce di Merkel, Georg Streiter, ha messo in guardia dal "rischio di una spirale di escalation che potrebbe essere dannosa", aggiungendo che "l'Ue troverà una risposta comune e chiara". Anche la Francia ha "deplorato" la decisione di Trump. Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto che la reazione "può essere soltanto collettiva al livello europeo se vogliamo che sia efficace". "Una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo farà solo dei perdenti", ha aggiunto Le Maire.