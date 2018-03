Ue, pronti a contromisure su dazi Usa

BRUXELLES, 9 MAR - "Abbiamo preso atto della decisione di Trump sui dazi sull'acciaio e l'Alluminio, il nostro primo obiettivo è il dialogo con gli Usa. Prepariamo delle contromisure ma speriamo di non doverle usare". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, che ha anche detto che "se si avverasse il peggior scenario possibile siamo pronti a portare gli Usa al Wto". "Ci aspettiamo che l'Ue sia trattata come un blocco unico, non possiamo accettare che sia divisa in categorie differenti", ha poi aggiunto, precisando che la Ue ha regole rigide sugli aiuti di Stato che dovrebbero "rassicurare" gli Usa sul fatto che l'industria non ha sussidi. Il commissario europeo ha aggiunto che l'Ue "condivide la frustrazione degli Usa" sul dumping cinese sull'acciaio, ma i dazi contro l'Europa "colpirebbero l'obiettivo sbagliato". "I veri amici sono quelli che giocano con le stesse regole", e si è detto "fiducioso" che l'Ue possa essere esentata dai dazi.