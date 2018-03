Spia: s'indaga su morte moglie e figlio

LONDRA, 9 MAR - Indagini a tutto campo e a tamburo battente sulla vicenda della tentata uccisione con un agente nervino dell'ex spia russa Serghei Skripal, avvenuta domenica a Salisbury, nel sud dell'Inghilterra, e nella quale sono rimasti gravemente intossicati anche la figlia dell'uomo, Yulia, e un poliziotto britannico intervenuto in soccorso, Nick Bailey. Il Guardian scrive di verifiche in corso anche sulle circostanze della morte, negli anni scorsi, della moglie di Skripal e di suo figlio Aleksandr, finora non considerate sospette dalle autorità, ma su cui alcuni familiari pare abbiano manifestato dubbi alla luce di quanto accaduto ora. La cosa per il momento non trova conferma ufficiale, ma il giornale rivela come l'area attorno alle tombe in cui sono sepolti i due, sempre a Salisbury, siano state ieri cordonate. La visita in città della ministra dell'Interno, Amber Rudd, conferma intanto l'intenzione del governo May di seguire direttamente gli sviluppi di un'indagine tanto delicata