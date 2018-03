Florida: governatore firma legge armi

WASHINGTON, 9 MAR - Il governatore della Florida Rick Scott ha firmato rendendolo legge un testo per la sicurezza nelle scuole elaborato in risposta alla strage di San Valentino nella scuola a Parkland, misura che prevede fra l'altro l'innalzamento da 18 a 21 anni dell'età minima per l'acquisto di fucili. Scott ha definito la legge bilanciata fra "i nostri diritti individuali con la necessita' di sicurezza pubblica".