Francia: congresso Fn, c'è Steve Bannon

PARIGI, 9 MAR - Invitato a sorpresa, Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump sarà domani ospite del congresso del Front National a Lille. Lo ha annunciato uno dei dirigenti, Louis Aliot, in un tweet. "Benvenuto Steve Bannon - scrive Aliot - che domani parlerà al Front National al nostro congresso e incontrerà Marine Le Pen. I popoli si risvegliano e riprendono in mano il loro destino". Bannon "incarna il rifiuto dell'establishment - scrive Aliot in un altro tweet - che ha nell'Ue di Bruxelles uno dei suoi peggiori simboli. Lui ha capito, come Trump e Matteo Salvini, la volontà dei popoli di riprendersi il loro destino". Già responsabile di un sito di estrema destra, Bannon ha vissuto da vicino l'ascensione di Trump. Ha diretto la sua campagna nella fase finale, poi è stato suo consigliere nei primi 7 mesi di presidenza. Il sodalizio si ruppe lo scorso agosto, quando fu costretto a lasciare la carica di consigliere strategico alla Camera dopo la scoperta di fughe di notizie sulla stampa da lui stesso orchestrate.