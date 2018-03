Usa: sequestro ospizio veterani, 4 morti

YOUNTVILLE (USA), 10 MAR - Tre donne e il loro sequestratore sono stati ritrovati morti in un ospizio per veterani in California, dopo una sparatoria seguita a diverse ore di inutili trattative con la polizia. Le tre donne erano operatrici di un programma per il recupero di veterani affetti da stress post-traumatico. I corpi dei quattro sono stati scoperti quasi otto ore dopo che l'uomo armato si era infiltrato in una festa d'addio in un edificio in cui vengono assistiti i veterani di guerra dell'Iraq e dell'Afghanistan. La polizia non ha reso note le identità di sequestratore e vittime, né conosce ancora il motivo dell'attacco al Veterans Home of California-Yountville.