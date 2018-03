Usa, parata 11 novembre ma senza tank

WASHINGTON, 10 MAR - La parata militare chiesta dal presidente americano Donald Trump, dopo la folgorazione avuta a Parigi in occasione della festa del 14 luglio, si fara' ma senza tank. Lo prevede un memo del Pentagono, che fissa la data all'11 novembre, giorno dei veterani. La sfilata andrà dalla Casa Bianca a Capitol Hill e includerà solo mezzi ruotati, non cingolati, per ridurre i danni alle infrastrutture locali. Alla fine ci sarà una forte presenza aerea. Focus sulla storia Usa, partendo dalla guerra d'indipendenza americana. Costo della parata 30 milioni di dollari.