Modi-Macron,strategia per Oceano Indiano

NEW DELHI, 10 MAR - In futuro l'Oceano Indiano avrà un ruolo cruciale per la pace e la stabilità e per questo "India e Francia stanno già oggi mettendo a punto una strategia comune per quella regione, che si tratti di ambiente o di libera navigazione". Lo ha dichiarato oggi il primo ministro indiano Narendra Modi. In una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, a New Delhi per una visita di quattro giorni, Modi ha aggiunto che "la nostra cooperazione, quando si tratta di Difesa, è molto profonda". E Macron ha confermato che "la cooperazione in materia di Difesa fra i nostri due Paesi ora ha davvero un senso". Ed ha poi sottolineato che "abbiamo deciso di lavorare insieme per contrastare le minacce del terrorismo e della radicalizzazione". Al termine dei colloqui bilaterali fra le delegazioni, è stata annunciata la firma di 14 fra accordi e memorandum d'intesa, nelle aree di sicurezza, energia nucleare, protezione dei dati sensibili, istruzione, ambiente, sviluppo urbano e ferrovie.