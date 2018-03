Trump invitò Putin a Miss Universo

WASHINGTON, 10 MAR - Trump bramava così tanto che Putin partecipasse al concorso di Miss universo da lui organizzato nel 2013 a Mosca che gli scrisse una lettera per invitarlo. Lo scrive il Wp. Nella missiva, finita agli atti del Russiagate, Trump aggiunse un postscriptum per dire che non vedeva l'ora di vedere donne "meravigliose" durante il suo viaggio. Non e' chiaro se la lettera sia stata consegnata al presidente russo ne' se quest'ultimo gli abbia risposto. In quel periodo il tycoon stava tentando di espandere il suo brand in Russia e non nascose le sue speranze in una apparizione del leader del Cremlino. Putin cancello' una visita pianificata all'ultimo momento, secondo quanto riferito al Wp da Aras Agalarov, oligarca che insieme al figlio, la pop star Emin, aiuto' Trump nel concorso di bellezza. "Fu una situazione molto complicata, perche' avevo promesso a Trump che avrebbe incontrato Putin", disse Agalarov. Invece Putin invio' una lettera "amichevole" e una scatoletta laccata russa. "Cosi' se ne' ando' felice".