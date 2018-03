Migranti: Libia, salvati altri 112

IL CAIRO, 10 MAR - La Guardia costiera libica ha "potuto salvare 112 migranti illegali tra cui 30 donne e 3 bambini" che erano su un gommone 30 miglia a nord della zona di Gasr Garabulli (o Castelverde, una quarantina di km a est di Tripoli). Lo annuncia questo pomeriggio un comunicato della Marina libica in aggiunta a un altro salvataggio di 125 migranti segnalato in mattinata. Anche questo intervento, compiuto stavolta dalla motovedetta "Sabrata", è avvenuto oggi e pure questi migranti sono stati portati alla base navale di Tripoli dove hanno ricevuto assistenza "umanitaria e medica". In seguito sono stati consegnati al "Centro di accoglienza di Tagiura", informa ancora la nota postata sulla pagina Facebook della Marina. I naufraghi sono "di diverse nazionalità africane".