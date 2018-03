Spia russa: nuovo appello a testimoni

LONDRA, 11 MAR - Un appello a tutti i testimoni, che ritengano di avere anche "la più piccola e insignificante informazione" su quanto accaduto domenica scorsa a Salisbury, con l'avvelenamento con un agente nervino dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia è stato rilanciato oggi da Kier Pritchard, capo ad interim della Whiltshire Police. Il funzionario, intervenuto durante una conferenza stampa, non ha fornito nuovi dettagli investigativi. Mentre ha elogiato "il coraggio" dei suoi colleghi, ammettendo lo shock che hanno dovuto affrontare di fronte a "un incidente senza precedenti" sfociato anche nell'intossicazione grave del detective Nick Bailey, uno dei primi soccorritori degli Skripal. Pritchard si è poi detto grato per il sostegno ricevuto da tutto il Paese e ha confermato che Bailey resta in condizioni serie, ma è cosciente e stabile.