Florida, stop a nozze per under-17

ROMA, 11 MAR - Pronta in Florida la legge che vieta i matrimoni agli adolescenti sotto ai 17 anni. La proposta, riferisce Newsweek, è stata approvata venerdì dal governo ed è in attesa della firma del governatore dello Stato, Rick Scott, per diventare legge. Nello Stato, non esiste un'età minima per il matrimonio se c'è una gravidanza e un giudice approva. Ora, in base alla nuova norma, non saranno concesse licenze matrimoniali ai minori sotto i 18 anni. Tuttavia, alcune eccezioni riguardano i 17enni che convolano a nozze con coetanei o di due anni più grandi, con il permesso dei genitori. La proposta di legge è stata approvata dopo anni di campagna condotta dall'attivista Sherry Johnson costretta a sposare il suo stupratore a soli 11 anni. "Sono felice. Il mio scopo era di proteggere i nostri bambini e sento che la mia missione è stata compiuta. Non è una vicenda che riguardava me, io sono sopravvissuta", ha commentato la donna.