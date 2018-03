Colombia: prime elezioni dopo pace Farc

ROMA, 11 MAR - Colombiani al voto oggi per le elezioni del Congresso che vedranno gli ex membri del gruppo della guerriglia Farc prendervi parte per la prima volta. Agli ex ribelli, ora noti come 'Forza alternativa rivoluzionaria comune', sono stati assegnati 10 seggi su entrambe le Camere come parte di uno storico accordo di pace firmato nel 2016. Ma alcuni sondaggi, riferisce la Bbc, danno poche possibilità al gruppo di sinistra di guadagnare altri seggi. I risultati delle elezioni legislative saranno importanti soprattutto in vista delle presidenziali del 27 maggio prossimo, quando si sceglierà il successore di Juan Manuel Santos, premio Nobel per la pace.