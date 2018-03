Elicottero Ny, noleggiato servizio foto

NEW YORK, 12 MAR - L'elicottero caduto ieri nell'East River di New York con sei persone a bordo era stato noleggiato per un servizio fotografico. Allo stesso tempo, un portavoce della polizia di New York ha confermato che nella sciagura hanno perso la vita i cinque passeggeri a bordo del velivolo, mentre il pilota si è salvato. Non si conoscono ancora le nazionalità delle vittime. L'elicottero, un Eurocopter AS350, era di proprietà della Liberty Helicopters, una società che offre sia charter privati, sia voli turistici su Manhattan. Nell'agosto del 2009 un elicottero dello stesso modello e gestito - secondo l'agenzia Ap - dalla stessa società si scontrò con un piccolo aereo privato sul fiume Hudson provocando la morte di nove persone, incluso un gruppo di cinque turisti italiani.