Nepal: morti 7 dei 25 feriti ricoverati

KATHMANDU, 12 MAR - In attesa di un bilancio ufficiale delle vittime dell'incidente che ha coinvolto oggi un velivolo della compagnia bengalese US-Bangla nell'aeroporto di Kathmandu, fonti sanitarie hanno comunicato che dei 25 feriti trasferiti in ospedale, sette sono morti. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times. Intanto il quotidiano nepalese Republica ha pubblicato via Twitter la foto di decine di sacchi di colore giallo con cadaveri all'interno allineati al suolo vicino al luogo del disastro. In un video dello stesso giornale, l'aereo appare completamente distrutto e spezzato in due parti, distanti fra loro.