Meghan alla prima uscita con la regina

ROMA, 12 MAR - Prima uscita pubblica con la regina Elisabetta per Meghan Markle, l'attrice americana che a metà maggio convolerà a nozze con il principe Harry. La famiglia reale si è ritrovata alla messa per il Commonwealth's Day presso l'abbazia di Westminster. Solita accoglienza festosa, tra urla e applausi, per il secondogenito di Carlo e la fidanzata, ormai diventati i beniamini dei sudditi britannici. Come spesso accade in occasione delle uscite pubbliche dei giovani Windsor, più che sull'evento in se' i tabloid si sono scatenati sulle mise delle due 'infiltrate', Meghan e Kate. Le pagine di moda del conservatore Telegraph sottolineano che l'attrice ha scelto un outfit 'made in Britain' insinuando che il baschetto bianco disegnato dal leggendario cappellaio britannico Philip Jones, sia un riferimento al femminismo di Meghan. D'altronde dello stesso designer sono i baschetti che hanno riempito le passerelle della stilista più femminista del momento, Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior.