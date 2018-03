Trump, da indizi Mosca dietro caso spia

WASHINGTON, 13 MAR - "A me sembra che sia la Russia, in base a tutti gli indizi che hanno": lo ha detto Donald Trump ai cronisti rispondendo ad una domanda sul caso della ex spia russa avvelenata col gas nervino insieme alla figlia, a Salisbury in Gran Bretagna. Il presidente americano ha aggiunto che gli Usa condanneranno "la Russia o chiunque possa essere" se lui concorderà con le conclusioni britanniche su chi c'è dietro l'attacco.