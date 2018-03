Spia russa: Mosca,ritorsioni se sanzioni

ROMA, 13 MAR - Il ministero degli Esteri russo definisce il caso dell'ex spia russa avvelenata una "colossale provocazione internazionale", avverte Londra che a nessun media britannico sarà più concesso di lavorare in Russia se la Gran Bretagna chiuderà 'Russia Today' nel Regno e ammonisce sul fatto che le agenzie governative russe stanno preparando una serie di misure ritorsive nel caso in cui il governo di Theresa May varasse nuove sanzioni anti-russe. Lo riferisce Interfax.