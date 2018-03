Spia russa: Merkel, sostegno a May

BERLINO, 13 MAR - Angela Merkel ha espresso sostegno a Theresa May sul caso Skripal in una telefonata avvenuta in serata, secondo quanto riferisce il suo portavoce in una nota. La cancelliera ha "condannato fermamente" l'attentato di Salisbury e "ha assicurato alla premier britannica di prendere estremamente sul serio la valutazione del governo britannico sulla responsabilità russa", si legge nel comunicato di Steffen Seibert. "Sta alla Russia dare veloci risposte alle legittime domande del governo di Londra", si legge ancora.